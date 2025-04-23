Adile rol değil ruh hali!

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' sinema filmi için hazırlıklar sürdürülüyor. Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit'in hayatı sinemaya aktarılacak. Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Adile için Meltem Kaptan ile anlaşıldı. Film için Almanya'dan gelen Kaptan, "Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali. Bu yalnızca biyografi değil; sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak" dedi.