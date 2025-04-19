Adını bilmediğimiz bir sevgi bu

VE Karsu Dönmez anne oldu! Ünlü müzisyen, 2022'nin eylül ayında evlenme teklifini kabul ettiği Hollandalı nişanlısı Mike Schrama ile geçtiğimiz yıl temmuzda hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediğini duyuran Karsu önceki gün oğluna 'merhaba' dedi. Bebeğinin adının 'Blues Dönmez Schrama' olduğunu açıklayan Karsu, "9 ay boyunca Mike'a hep 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek' dedim. Ve 11 Nisan'da doğdu. Adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık" diyerek duygularını dile getirdi.