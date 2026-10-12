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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Afife Jale’nin özgürlük ve cesaret öyküsü sahnede

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Afife Jale’nin özgürlük ve cesaret öyküsü sahnede
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TÜRK tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin özgürlük, tutku ve cesaretle örülü yaşam öyküsünü sahneye taşıyan modern bale 'Afife', AKM'de gerçekleştirilen prömiyeriyle izleyiciyle buluştu. 1919'da Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasak olan bir dönemde sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife'nin hayatı üzerine kurulu olan ve modern bale prodüksiyonu olarak sahnelenen eserin bestecisi Turgay Erdener. Eser; 14, 15, 17, 29 Ekim'de de sahnede olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Afife Jale’nin özgürlük ve cesaret öyküsü sahnede
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