Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi

Başrollerinde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud'un yer aldığı, yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop'un oturduğu 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyona girmeye hazırlanıyor.Filmin beyazperdede yer almasına çok az bir zaman kala flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren 'İki Gözüm Ahmet' filminin yapımcısı, oyuncusu olan Eşref Bukan soluğu adliyede aldı. Bukan vizyona girecek olan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filminde haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu.Dilekçede her iki sinema filminin isimlerinin neredeyse aynı olduğu, 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filminin isminin ardına 'Sürgün' kelimesi eklendiği belirtildi.Eşref BukanVizyona girecek olan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filminin fragmanında, Eşref Bukan'ın yapımcı ve oyuncu olarak yer aldığı 'İki Gözüm Ahmet' filminden onayı olmadan görüntü ve kesitlerin yer aldığı ifade edildi. Dilekçede yaşanan bu durumun haklarının ihlal edildiğinin kanıtı olduğu kaydedildi. Yapımcı Bukan mahkemeye sunduğu dilekçede,Gani Rüzgar Şavata"Dilekçe içerisinde sunulan delillerden dolayı, karşı taraf dinlenmeksizin sayın mahkemenin ivedilikle ihtiyati tedbir kararı vererek İki Gözüm Ahmet: Sürgün adlı filmin gösterime girerek yayınlanması ve çoğaltılmasının önlenmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu. Dilekçe sonrası ilerleyen günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi filmle ilgili kararını verecek.