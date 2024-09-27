Ahu Tuğba son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Yaklaşık bir ay önce Amerika'da kızıyla birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen sanatçının Amerika'daki vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve uzun süren otopsi serüveni olmuştu. Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 11.00'de gerçekleşecek. Cenaze töreni ise Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip yapılacak, ardından Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek. Cenaze töreninin ardından akşam Teşvikiye Camii'nde, Tuğba için Kuran-ı Kerim okunacak ve hayrına yemek verilecek.