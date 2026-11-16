‘Ailemin büyük bölümünü kaybettim’

Yeşilçam'ın 'Mavi Boncuğu' Emel Sayın
, ilk kez hayata geçirdiği 'Yeşilçam Senfonisi' projesiyle Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını Symphonista Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Son dönemde sanat dünyasında gündeme gelen miras tartışmaları hakkında da konuşan Sayın, şunları söyledi: "Miras konusu zaman zaman hiç umulmadık aileler arasında tatsızlıklar yaratabiliyor, ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim. Geride evlat gibi sevdiğim yeğenlerim var, aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem. Biz her şeyi ortak olan, birbiriyle paylaşan bir aileyiz. Paylaşım da hayattayken, sağlıklıyken düşünülebilir." Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle uzun süre sahne alamadığını açıklayan sanatçı, "Bende bir vertigo problemi oldu, biraz şiddetliydi. Sekiz, hatta dokuz aydır sahneye çıkmadım. Şimdi iyiyim, sağlığım iyi çok şükür" dedi.