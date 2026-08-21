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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Ailesini dinledi, kazandı

Ailesini dinledi, kazandı
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ATV'nin en çok izlenen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla 32. bölümünde yine nefes kesti. Yayınlanan son bölümde yarışmacı, Karslı Mesut Çiftçi oldu. 13 yaşından beri çalıştığını belirten Çiftçi, kazanacağı parayla borçlarını kapatmak istediğini belirtti. 7 numaralı kutuyla yarışan Mesut, ilk turda 5 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutuları açtırarak büyük bir talihsizlik yaşadı. İlerleyen turlarda büyük rakamları kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan Mesut, 5. turun sonunda gelen 450 bin TL'lik banka teklifini reddetti. İlerleyen turda bankanın 975 bin TL'lik teklifini ailesine soran yarışmacı, "varım" diyerek yarışmadan kazanarak ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ESRA EROL #ATV #VAR MISIN YOK MUSUN

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Ailesini dinledi, kazandı
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