Ajda Pekkan haklı

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde Yıldızhan, en sevilen şarkılarını hayranları ile buluşturdu. Sahne öncesinde basın mensupları ile sohbet eden Yıldızhan bir soru üzerine "Torunumun olmasını tabii ki isterim. Yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum. En fazla 3 çocuk yapsınlar isterim" dedi. Yıldızhan, Harbiye'de Ajda Pekkan'ın protokol seyircilerine sahnesi bitmedin kalkmasına kızması için, "Bir sanatçı en çok ön taraftaki seyirci erkenden kalkıyorsa, orası boş kalıyorsa o yüzden demoralize olur. Ajda Hanım'ın içinden geldiği gibi davranması çok güzel. Kesinlikle haklı" dedi.