Akdeniz’den ilham alan çok özel bir davet

20 Temmuz Perşembe akşamı Bodrum'un bir kaleydoskop gibi tüm güzelliğiyle kendini gösterdiği sıcak bir yaz gecesinde gerçekleşen etkinlik, davetlilere İtalyan stilini yansıtan büyülü bir atmosfer sunuldu.

Bu özel buluşmaya Afra Saraçoğlu ve Büşra Develi, BULGARI Yüksek Mücevhercilik Mediterranea Koleksiyonu'ndan çok özel parçalarla katıldı.