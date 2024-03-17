Akif itirafları ile ortalığı karıştırdı

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 121'nci bölümde; Orhan'ın kızına çarpması evdeki dengeleri Aybike'nin aleyhine değiştirir. Cansu eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanır. Sarp, Oğulcan'ı iyice avucunun içine alır. Ömer'i önce işinden attırtır. Sonra okulda tanıtım projesinde Ömer ile yine Oğulcan'ı karşı karşıya getirir. Ayla Gökhan'ın isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Aybike ve Berk ile yemeğe çıkan Gökhan gerçek yüzünü genç kıza da gösterir. Aybike'yi tehdit eder. Çok kısa ömrünün kaldığını zanneden Akif, Nebahat'e her şeyi itiraf eder. Süreyya'yı onun parası ile restorana ortak ettiğini de söyler.