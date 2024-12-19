‘Akıldan Kalbe’ sizi derinden etkileyecek bu film kaçmaz

Sezonun en iddialı filmi 'Akıldan Kalbe' bugün vizyona giriyor. Film yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor. İzleyiciyi derinden etkileyecek olan filmin kadrosu da yıldızlarla dolu.HANDE Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'le birlikte başrolü paylaşan Kerem Alışık, "Hayatta çok şeye sahip olmak değil de az şeye ihtiyaç duymak önemli. Film, biraz bunu ve ailenin önemini vurguluyor" dedi.