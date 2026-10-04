AKM’de iki virtüözden klarnet şov

Ülkemizin dünya çapındaki iki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Hüsnü Şenlendirici önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. İstanbul Kültür Yolu Festivali çatısı altında bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 'Klarnetin Yıldızları' konserinde iki usta isim iki bin kişiye müzik ziyafeti sundu. Pop müzikten halk ezgilerine kadar klarnetin farklı coğrafyalardaki seslerini aynı sahnede buluşturan ikiliye sanatseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Şef Eray İnal yönetimindeki 36 kişilik orkestra eşliğinde müzik ziyafeti sunan ikiliye konserin ikinci yarısında Vassilis Saleas ile Bülent Altınbaş dahil oldu. Dört klarnet ustasının farklı icra üslupları, salondaki müzikseverlerden yoğun alkış aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör