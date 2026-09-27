‘Akşam Olur Karanlığa Kalırsın’ türküsünü seslendirdi

Atv
'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk
'te Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka
, izleyicilerin karşısına bu kez sesiyle çıktı. 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın'ı seslendiren Aka'ya, stüdyoda saz ve bendir de eşlik etti. Kayıt sürecindeki görüntüler, 'Mercan Köşk'ten sahnelerle bir araya getirilerek klip olarak yayınlandı. 'Akşam olur karanlığa kalırsın' / 'Derin derin sevdalara dalarsın' dizeleriyle hafızalara kazınan eser, Kubilay Aka'nın yorumuyla 'Mercan Köşk'ün dünyasıyla buluştu. Daha önce de İzzet Altınmeşe'nin "Yazımı Kışa Çevirdin" eserini de seslendiren Aka'ya, 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' parçası için Erdem Altınses arajmanlık yaptı.