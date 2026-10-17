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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Alanya’nın tropikal hikâyesi dünyaya açıldı

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Alanya’nın tropikal hikâyesi dünyaya açıldı
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Türkiye'nin renkli festivallerinden 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali, Alanya'da gerçekleştirildi. Elif Korkmazel'in sunduğu, bu yıl ''Karayipler'den Alanya'ya Tropik Bir Hikâye" temasıyla gerçekleştirilen, gastronomi, kültür, sanat ve müziğin buluştuğu festivalde; Harikalar Bandosu, caz sanatçısı Selen Beytekin, yemek uzmanları binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde, Alanya'nın tropikal meyveleri, yerel lezzetleri ve değerleri uluslararası bir platformda tanıtıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Alanya’nın tropikal hikâyesi dünyaya açıldı
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