Alanya’nın tropikal hikâyesi dünyaya açıldı

Türkiye'nin renkli festivallerinden 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali, Alanya'da gerçekleştirildi. Elif Korkmazel'in sunduğu, bu yıl ''Karayipler'den Alanya'ya Tropik Bir Hikâye" temasıyla gerçekleştirilen, gastronomi, kültür, sanat ve müziğin buluştuğu festivalde; Harikalar Bandosu, caz sanatçısı Selen Beytekin, yemek uzmanları binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde, Alanya'nın tropikal meyveleri, yerel lezzetleri ve değerleri uluslararası bir platformda tanıtıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör