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Giriş Tarihi: 6.4.2023 16:39

Aldatmak dizisinde “Sakiler” sürprizi!

atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümüne sevilen müzik grubu “Sakiler” konuk oldu.

Aldatmak dizisinde “Sakiler” sürprizi!

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak dizisinin yirmi beşinci bölümüne başarılı müzik grubu "Sakiler" konuk oldu.

Tüm Türkiye'nin ezbere bildiği dillere pelesenk olan şarkılara imza atan grup, dizide Behram ve Oylum'a romantik dakikalar yaşatıyor.

Aldatmak dizisinde Oylum'un aşk hayatının nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu olurken Behram'ın etkileyici hamleleri devam ediyor.

Oylum için özel bir sürpriz hazırlayan Behram bu kez ünlü müzik grubu "Sakiler" aracılığıyla romantik bir hamle yapıyor.

Sakiler'in ikili için sahneye çıkıp "Aşığın Kaderi" şarkısını söylemesi Oylum'u etkilerken, Behram ve Oylum ilişkisinde yaşanacak gelişmeler çok konuşulacak.

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Aldatmak dizisinde “Sakiler” sürprizi!
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