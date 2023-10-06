‘Aldatmak’ hız kesmiyor!

atv dizisi 'Aldatmak', önceki akşam ekrana gelen 40'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Dizide; Oylum, oğlu için Mualla ile aynı evde yaşamaya karar verdi. Kızını almak için Mualla'nın evine giden Güzide ve Tarık, Oylum'un aldığı karara anlam veremezken Mualla ise olanları keyifle izledi. Can bebeğin kaçırılmasıyla ilgili kafasında soru işaretleri olan Güzide, Zeliş'in peşine düştü. Tolga'nın yardımıyla Zeliş'in telefon kayıtlarını ele geçiren Güzide, Zeliş'in Mualla'nın sağ kolu ile yaptığı bir telefon konuşmasını ortaya çıkardı. Güzide, Zeliş'ten bu konuşmanın hesabını sorunca evde ortalık karıştı.