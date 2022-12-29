‘Aldatmak’ta Güzide ve çocukları birbirine kenetleniyor!

Aldatmak 15. bölüm fragmanı izle! Güzide ve çocukları birbirine kenetleniyor | Video

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır. Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.