Âlemin keyfi yerinde

Yıldız Tilbe yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Ünlü şarkıcı önceki gün jetskiye atlayıp adrenalin dolu bir gün geçirdi.



Seda Bakan'ın tatil adresi Ayvalık oldu. Sanatçı, kızı Leyla'nın 7 yaşını arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.





Fadik Sevin Atasoy, yazı Uzak Doğu'da geçiriyor. Tarihin ilk kadın samurayı olmayı kafasına koyan oyuncu, bol bol kılıç dersi alıyor.

Sefo, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi, Sefo'nun "Bonita", "Söyle Neydi Bu?", "Aşiyan" ve "Kördüğüm" şarkılarını seslendirdi.



Oyuncu Özgü Kaya ise soluğu Çeşme'de aldı. Genç oyuncu tüm günü deniz kenarında geçirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör