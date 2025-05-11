‘Ali büyüdü şimdi çok eğleniyoruz’

Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Ümit Gürelman'a Vefa Konseri' önceki gün Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Konserin konukları arasında oyuncular Hande Soral ve Buçe Buse Kahraman da yer aldı. Etkinlikte konuşan Hande Soral "Çok değerli bir sanatçının Türk müziğine verdiği emeklerin böyle güzel anılıyor olması çok önemli" dedi.Oğlu Ali'nin bakımını eşi İsmail Demirci'nin üstlendiğini belirten Soral "Ali büyüdü artık çok eğleniyoruz" dedi. Kime benzediği sorusuna ise "Şimdilik dayısına benziyor. Ama huyları çok karışık hepimizden bir şeyler taşıyor. Oğlum büyüdü rahatladım" dedi. Teyze olma konusuna da değinen Soral "İstemez olur muyum çok isterim" yanıtını verdi. Anneler Günü planlarıyla ilgili de konuşan oyuncu "Bensu'nun evinde kahvaltı yapacağız. İsmail mutlaka bir sürpriz düşünmüştür" dedi.Etkinlikte konuşan bir diğer isim Buçe Buse Kahraman "Bugün çok anlamlı. Ustayı bu şekilde onurlandırmak güzel olacak" dedi. Kahraman sevgilisi Kaan Akyıldız ile beraberliği hakkında, "Yakın zamanda ABD seyahati planlıyoruz. Evlilik için şu an erken, büyük konuşmamak lazım güzel giden bir beraberliğimiz var. Her şey yolunda" diyerek gülümsetti.