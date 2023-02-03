Ali Sunal’a Onur kırıcı mesajlar atan yönetmen Halit Sunal’a para cezası

Kendisini ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'nin Çilimli ilçesinde 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti. İddiaya göre filmde rol alan köy halkına emeklerinin karşılığını vereceğini söyleyen yönetmen, bu vaadini yerine getirmedi. Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Ali Sunal, "Bizim bu isimde amcamız yok" açıklaması yaptı.Bu açıklama sonrası Halit Sunal'dan kendisine hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada mesajların suç içerdiğini kaydetti. Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davada mahkeme kararını verdi.Halit Sunal'ın attığı mesajlarla Ali Sunal'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtildi. Mahkeme bu nedenlerle sanığın düşünce ve eleştiri özgürlüğü sınırını aştığı kaydederek hem hakaret hem de tehdit suçunun oluştuğunun altını çizdi ve her iki suçtan toplamda bin 480 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.Kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma, son uyarım", "Hakkımda herhangi bir kanalda lafımı edersen beni kimse durduramaz" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığın kapısını çaldı. Babası Kemal Sunal'ın itibarının zedelenmeye çalıştığını ve ailecek huzurlarının bozulduğunu kaydetti.