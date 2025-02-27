‘Alışveriş yapmak lüzumsuz geliyor’

ZEYNEP Bastık, Etiler'de görüntülendi. Bastık, "Alışveriş yapmayı seviyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eskisi kadar sevmiyorum. Lüzumsuz geliyor çok alışveriş yapmak. İhtiyacım varsa alıyorum artık. Ben son dönemde en çok parayı yemek yemeye harcıyorum sanırım." Bastık, makyajla ilgili de "Kozmetiğe de çok para harcamam aslında. Makyajı seviyorum ama kendi makyaj sınırlarım içerisinde. Ağır makyaj olmayacak ama yüzümü renklendirmeyi severim. Makyajsız da çıktığım oluyor dışarıya, illa yapmalıyım modunda değilim" dedi.