Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sel felaketinde mahsur kalan Demet Özdemir, önceki gün bir davette görüntülendi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan oyuncu, "İstanbul için çok zordu, tabii ki biz anlık yayınlar yapabildiğimiz için çok insana ulaşma durumumuz vardı ama tabii büyük tehlikede yaşadık. İstanbul'daki herkes çok zor durumda kaldı.

Biz 130 kişiydik, bizimle beraber onca insan kurtarıldı. Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu" dedi. Kerem Bürsin ile birlikte rol alacağı yeni projeye de değinen oyuncu, "Aslında çok bir şey söyleyemiyorum, zaman yaklaştıkça söz veriyorum açıklayacağım. Kerem ile birlikte oynayacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör