atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", 21'inci bölümüyle izleyicileri heyecan dolu gelişmelerle buluşturdu. Hasan, kendisini yeniden hapse göndermek isteyen Uzay'a hayatını kurtarmak için kan verirken bölüm finalinde ikili, birbirlerine kelepçeli hâlde yangının ortasında mahsur kaldı. Rami ise aldığı şiş darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

HASAN, UZAY'A KAN VERDI

Yaralı Uzay'ın polisi arayıp Hasan'ı yeniden hapse göndermekte ısrar etmesi üzerine Emir ve arkadaşları onu Rami'nin ofisine götürdü. Karnına saplanan camı çıkarınca ağır kan kaybeden Uzay'ın kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Hasan, ona kan verdi. Uzay'ı ikna edemeyen Emir, Bora'daki görüntüleri pazarlık kozu olarak kullanmaya karar verdi. Bu sırada Bayram, Hasan'a Can'ın kaçırılmasına yardım ettiğini itiraf etti. Finaldeki yangın sahnesi ise nefesleri kesti.