Altı Üstü İstanbul’dan COP31 ziyareti

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un yıldızlarını ağırladı. Dizinin sevilen oyuncuları Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal, İpek Çiçek ve Sena Mia Kalıp, küresel iklim krizine dikkat çekmek amacıyla zirveye katıldı.

Başarılı isimler, sürdürülebilirlik ve sıfır atık projelerinin tanıtıldığı Yeşil Bölge'de incelemelerde bulundu. Oyuncular ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından kültürel ve sanatsal miras kabul edilen COPArt sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.