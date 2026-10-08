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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Altın Çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Altın Çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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TÜRK sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı efsane ismi Göksel Arsoy, Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı törende konuşan oğlu Gökhan Arsoy, "Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı, kendi evinde hastane görmeden yumuşakça gitti babam. Tabii çok büyük bir değer kayboldu, sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Allah rahmet eylesin" dedi.


PİLOTLAR CENAZEYE KATILDI
GENÇLİĞİNDE babasının izinden giderek pilot olmayı hayal eden ve yıllar sonra "Keşke pilot olsaydım" diyen Göksel Arsoy'a, son yolculuğunda askeri pilotlar da eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Altın Çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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