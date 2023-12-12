Altın Küre’de geri sayım başladı

BU yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Televizyon kategorisinde 'Succession' dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.Sinemada ise Greta Gerwig'in 'Barbie'si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer'ı takip etti. İlk kez Altın Küre'ye aday gösterilen isimler arasında Ali Wong, Chris Rock, Steven Yeun ve Trevor Noah var. Kazananlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.