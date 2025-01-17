Amcasının izinden gidiyor

SANATÇI Cengiz Kurtoğlu'nun yeğeni Alparslan Kurtoğlu, müzik dünyasına adım atıyor. Amcasının izinden giden genç şarkıcı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Volkan Konuk ve Yakup Kadri Yılmaz'a ait olan ilk şarkısı 'Zalim Felek' ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Ailesinden aldığı müzik yeteneğiyle dikkat çeken Alparslan Kurtoğlu, şarkının yapım sürecinde amcası Cengiz Kurtoğlu'nun da desteğini aldı. Alparslan Kurtoğlu, "Müziğe olan tutkum, çocukluğumdan beri hayatımın bir parçası. Popüler kültür içerisinde unutulan Karadeniz ve Anadolu kültürünü yaşatma ve var etme arzusuyla çıktığım bu yolda 'Zalim Felek' benim için çok özel bir eser oldu" dedi.