Amerika’daki en etkili 100 Türk listesinde yer aldılar

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ABD'de 2002'den bu yana yayımlanan TURKOFAMERICA dergisi, 'The 100 Most Influential Turkish Americans' (En Etkili 100 Türk) listesini açıkladı. Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, yapay zekâ ve veriyi sanatla buluşturan Refik Anadol, Captain Marvel filminin müziğini besteleyen Pınar Toprak ve 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yönetmeni Emre Şahin listede yer alıyor. Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun da yer aldığı listede, DNA onarımı araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz Sancar ve kurumların ekonomik gelişmedeki rolüne ilişkin çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu da var.