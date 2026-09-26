Anadolu’dan Chicago’ya

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MORTEZA Atabaki'nin yönettiği Türkiye–İran ortak yapımı '32 Metre', uluslararası festival yolculuğuna yeni bir durak ekledi. Belgesel, 62. Chicago Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak. Dünya prömiyerini 2025 yılında Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali'nde (IDFA) gerçekleştiren ve bugüne kadar farklı ülkelerde izleyiciyle buluşan film, son olarak 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' dalında aday gösterildi. Film şimdi 14–25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalda belgesel kategorisinde gösterilecek.