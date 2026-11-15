Anadolu’nun ozanları opera sahnesinde

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu
'da' konseri sanatseverlerle buluştu. Anadolu Opera Derneği Başkanı Ceylan Mira Balcı'nın sanat yönetimindeki gecede, yedi bölgeden ozanların eserleri opera ve halk müziği senteziyle seslendirildi. '7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser' temalı konser büyük beğeni toplarken, Merkez Park'taki Çocuk Köyü, panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar ve balon turu gibi etkinliklerle minik ziyaretçilerini ağırladı. Çocuklar farklı aktivitelerle yeni deneyimler kazanırken, aileler de festival programına katıldı. Alanda düzenlenen Karaoke Karavan etkinliğinde ise ziyaretçiler, karaoke uygulaması üzerinden seçtikleri şarkıları mikrofon başında seslendirerek sahne deneyimi yaşadı. Festival, 15 Kasım'a kadar konserler, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör