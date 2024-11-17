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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Anne-kızın heyecan dolu Avrupa turu

Oyuncu Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, elektrikli otomobille İtalya ve Fransa’yı gezdi. Yoğun sis altındaki rotada anne-kız macera dolu anlar yaşadı. Benderlioğlu, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı

Anne-kızın heyecan dolu Avrupa turu
Oyuncu Ceren Benderlioğlu, kızı Nur ile Avrupa turuna çıktı! Elektrikli otomobil ile 2 bin kilometreden fazla yol yapan anne-kız, İtalya'nın Monako, Milano ve Genova şehirlerinden Fransa'nın Cannes, Nice ve Güney Rivierası'na uzanan bir rota izledi.



Ancak bu keyifli tatil, beklenmedik zorluklarla da doluydu. Yoğun sis altında gerilim dolu anlar yaşayan Benderlioğlu, elektrikli araçlarının şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle yolda kalma tehlikesi atlattı. Macera dolu bu seyahatte her anı ölümsüzleştiren ünlü oyuncu, çektiği etkileyici kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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Anne-kızın heyecan dolu Avrupa turu
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