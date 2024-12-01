‘Anneanne, babaanne rollerinden sıkılmıştım’

'Mukadderat' filmiyle gündemde olan oyuncu Nur Sürer, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir etkinliğe katıldı. Filmde 'Sultan' karakterini canlandıran Sürer, son dönemde sinema ve ekranda aynı tip rolleri oynamaktan sıkıldığını belirtip şöyle konuştu: "Sıkılmıştım anneanne, babaanneyi oynamaktan, karşıma bu kadar güzel senaryo geldi. Sultan'ın çok zarif biri olduğunu söyleyemem. Filmi Cide'de çektik. Benim çocukluğum orada geçti, annem Cide'nin ilk kadın pansiyoncularından birisi. Böyle bir kadın girişimcilik 90'larda zordu, şu an çok sayıda kadın pansiyoncu var, annem çoğuna vesile oldu."