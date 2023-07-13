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Giriş Tarihi: 14.7.2023

‘Annem tüm dünyamdı, hatırasını hep yaşatacağım’

‘Annem tüm dünyamdı, hatırasını hep yaşatacağım’
Ünlü sanatçı Linet, annesi için hazırlanan yeni şarkısı 'Beni Seyredin'i İsrail'deki hayranlarının beğenisine sundu. İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, "Beni Seyredin' adlı şarkım, annemin anısına yazıldı. Beni yetiştiren, beni ben yapan annem Leyla, benim tüm dünyamdı.



Şarkının bir kıtası annem için özel olarak yazıldı. Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sanatçı, önümüzdeki günlerde farklı proje albümlerde de yer alacağının müjdesini verdi.
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‘Annem tüm dünyamdı, hatırasını hep yaşatacağım’
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