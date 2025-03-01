SON dönemde ev sahibi ile sık sık haberleri çıkan ve kirasını ödemediklerine dair iddialar ortaya atılan Pelin Karahan, "Günümüzde nerdeyse kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Onlar kendilerince böyle bir yöntem bulmuşlar, haber yaptırıp duruyorlar" dedi. Beş aydır kira ödememe gibi bir durum olmadığını söyleyen Karahan, "Dava süreci olduğu için kirayı gönderiyorsun, ev sahipleri geri gönderiyor beğenmediği için. Sonra 'Kirayı yatırmadılar' diyor. Sonra bir daha yolluyorsun, yine geri gönderiyorlar. Ben 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. En çok o haber canımı sıktı. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum, eşim çok şükür kazanıyor. Mahkemenin sonucunda her şey netleşecektir" diyerek sitemde bulundu.