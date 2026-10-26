’Annesini kaybettikten sonra kendisini bıraktı’

NEV olarak bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy (57), tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Doğansoy için, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğansoy'un yakınları ve ailesi katıldı. Cenazeye katılan AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Doğansoy'un cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Menajeri İlker Ercan, "Nejat 2 sene önce annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe rahatsızlığı nüksetti. Yeni bir albüm hazırlığı vardı. Özellikle yaz aylarında birçoğunun demosunu yaptı, ama olmadı, yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak " dedi. Cenazeye katılan şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, iyi bir dostu kaybettik" diye konuştu. (DHA)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör