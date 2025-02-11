Anneye özlem

1 Eylül'de ABD'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Anjelik Calvin, annesine olan özlemini şu sözlerle dile getirdi: "Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin...

Bu resim Miami'de doktorlar 'Öleceksin gitme' dediğinde 'Hayır evladım vize kuyruklarında beklemeyecek' diyerek ölümüne imza atıp görmeden beni sevip seçip, gittiğin topraklarda... Miami'deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük" ifadelerini kullandı.