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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Antalya’da kültür yolu rüzgarı!

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Antalya’da kültür yolu rüzgarı!
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Antalya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, güçlü sesi ve sahne stiliyle geceye damga vurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan sanatçı, Konyaaltı Beach Park'ta sevenleriyle buluştu. Yaşar, Antalyalı müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. 'Cumartesi', 'Seni Anan Benim İçin Doğurdu', 'Havadan Sudan' ve 'Ben Ne Yangınlar Gördüm' gibi seviyen şarkılarını seslendiren Yaşar, güçlü yorumuyla festival coşkusunu yükseltti. Yaşar, sesi kadar zarif sahne kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.
#EBRU YAŞAR #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #ANTALYA
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Antalya’da kültür yolu rüzgarı!
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