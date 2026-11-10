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Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:37 Son Güncelleme: 10.11.2026 13:44

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: "Yıl oldu 2026 hala..."

Apple'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Tim Cook, İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mağazayı ziyaret eden Cook ile röportaj yapan Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bir sosyal medya kullanıcısının "Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı yok" eleştirisi karşısında isyan etti. Terim, "Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak..." diyerek sitemini dile getirdi.

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Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple'ın CEO'su Tim Cook ile Buse Terim'in röportajı, magazin dünyasının odak noktası haline geldi.

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

Türkiye'nin önde gelen içerik üreticileriyle bir araya gelen Cook, içerik üreticisi Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

Ancak röportajın sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen eleştiri, Terim'i çileden çıkardı.

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Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

"FATİH TERİM'İN KIZI OLMAK DIŞINDA VASFI YOK" ELEŞTİRİSİ

Buse Terim'in Tim Cook ile gerçekleştirdiği röportajı sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından bir takipçisi ağır bir eleştiride bulundu.

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

Takipçinin, "Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple gezegeni bu..." şeklindeki yorumu kısa sürede dikkat çekti.

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

BUSE TERİM'DEN CEVAP GELDİ!

Kendisine yöneltilen bu ağır suçlamayı cevapsız bırakmayan Buse Terim, eleştiri ekran görüntüsünü kendi sosyal medya hesabında paylaşarak sert bir yanıt verdi.

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

16 yıldır dijital dünyada var olduğunu belirten ünlü isim, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

"YIL OLDU 2026..."

"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak kalmadı ya...

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

Bu buluşma 'içerik üreticileriyle' gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben yazmazdım."

Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: Yıl oldu 2026 hala...

Buse Terim bu cevabı ile babası Fatih Terim üzerinden kendisine yapılan eleştirilere de son noktayı koydu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: "Yıl oldu 2026 hala..."
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