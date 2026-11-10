Apple CEO’su Tim Cook ile röportajı ortalığı karıştırdı! Buse Terim’den eleştirilere sert çıkış: "Yıl oldu 2026 hala..."

Türkiye'nin önde gelen içerik üreticileriyle bir araya gelen Cook, içerik üreticisi Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.
"FATİH TERİM'İN KIZI OLMAK DIŞINDA VASFI YOK" ELEŞTİRİSİ
Buse Terim'in Tim Cook ile gerçekleştirdiği röportajı sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından bir takipçisi ağır bir eleştiride bulundu.
Takipçinin, "Fatih Terim'in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple gezegeni bu..." şeklindeki yorumu kısa sürede dikkat çekti.
BUSE TERİM'DEN CEVAP GELDİ!
Kendisine yöneltilen bu ağır suçlamayı cevapsız bırakmayan Buse Terim, eleştiri ekran görüntüsünü kendi sosyal medya hesabında paylaşarak sert bir yanıt verdi.
16 yıldır dijital dünyada var olduğunu belirten ünlü isim, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:
"YIL OLDU 2026..."
"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak kalmadı ya...
Bu buluşma 'içerik üreticileriyle' gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben yazmazdım."