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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Ara Güler’in hayatı beyazperdeye taşınıyor

Ara Güler’in hayatı beyazperdeye taşınıyor
Dünyanın en önemli foto muhabirlerinden biri olarak kabul edilen ve Türkiye'nin görsel hafızası niteliğindeki çalışmalarıyla tanınan Ara Güler'in hayatı, sinema perdesine taşınıyor. Güler'in yaşam öyküsü 'Merhaba' adlı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, usta fotoğrafçının, hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı, babasıyla Şebinkarahisar'a yaptığı üç günlük yolculuğu merkezine alıyor. Ela Alyamaç ve Aren Perdeci yönetmenliğindeki filmin senaryosu Ara Güler Müzesi'nde bir yılı aşkın süren çalışma sonucunda hazırlandı.
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Ara Güler’in hayatı beyazperdeye taşınıyor
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