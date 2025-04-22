‘Arabada son ses müzik dinlerim’

MUSİKİ Eğitim Vakfı'nın Üsküdar'da gerçekleşen konserine katılan Gülsim Ali, "Musikiyi çok seviyorum ve dinliyorum" diyerek müziğe olan tutkusunu dile getirdi. Ali, "Bu geceye özel naif ve güzel giyinmek istedim, ben sık sık radyolarda ve evde dinlerim bu tarz müzikleri. Kendi kendime de söylerim. Müzik benim vazgeçilmezim" dedi. Arabada son ses müzik dinlediğini de dile getiren Gülsim Ali, "Bazen camı da açıyorum elim dışarıda müzik söylüyorum. Havalar da güzelleşti. Bugün de oldu, 'Gülsim ne yapıyorsun?' dedim, kendimi durdurdum" diye konuştu.