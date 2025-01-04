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Giriş Tarihi: 4.1.2025 15:39 Son Güncelleme: 4.1.2025 16:01

Arabeskin Kralı Ferdi Baba'ya veda günü! Hayranları akın akın geldi: "Onun şarkılarıyla aşık olduk..."

7'den 70'e herkes Ferdi Baba'ya son vedasını gerçekleştirebilmek için AKM binasına akın etti. Türkiye'nin ve hatta dünyanın farklı yerlerinden hayranları cenazesi için İstanbul'a gelmiş bulunuyor.

Arabeskin Kralı Ferdi Baba’ya veda günü! Hayranları akın akın geldi: Onun şarkılarıyla aşık olduk...

Ferdi Tayfur'un naaşı AKM'de düzenlenen cenaze töreni ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. İkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek...

HAYRANLARININ GÖZÜ YAŞLI

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanırken hayranları da duygusal anlar yaşattı. Kalp hastası halimle geldim diyen bir hayranı, "Beni hastaneye götürdükler, çok rahatsızlandım, çok üzüldüm, bir yakınımı kaybetmiş gibiyim. Ama dayanamadım kalkıp geldim. Üzgünüm..." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi

'FERDİ BABAM!' DİYEREK KAFASINI YUMRUKLADI

Ferdi Babamı çok seviyorum diyen bir başka hayranı ise, "Ferdi Baba ölmeseydi ben ölseydim. Ferdi Babam Ünye'ye geldi gezdik, dolaştık" dedi.

Cenaze töreni için Gaziantep'ten gelen çift, "Biz Antep'ten geliyoruz, eşimin adı Ferdi. Hastaneyken de iyi olsun diye dualar ettik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ailemiz de Ferdi Tayfur hayranıydı onun şarkılarıyla büyüdük" şeklinde konuştuk.

7 YAŞINDAN BERİ FERDİ TAYFUR'UN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜM

7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen bir hayranı, "Çok üzgünüm, Bende çok büyük bir yeri var. Şarkılarıyla karakterimizi şekillendiren, gerçekten sevmeyi öğreten kişi. Onu çok sevdiğimi hem cümle aleme hem de ona gösterme için cenaze törenine geldim" dedi.

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Arabeskin Kralı Ferdi Baba'ya veda günü! Hayranları akın akın geldi: "Onun şarkılarıyla aşık olduk..."
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