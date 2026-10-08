Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı 'Şule' karakterine hayat veren Ecem Öz, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: "En büyük isteklerimden biri…" | Video
Oyunculuk yolculuğunda emin adımlarla ilerlemek istediğini belirten ünlü isim, kurduğu hayalleri ve yeni hedeflerini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
GÖZÜNÜ YENİ PROJELERE DİKTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Öz, "Yönetmenlik okuyorum ve hedeflerim büyük. En büyük isteklerimden biri yönetmen olmak ve kendi kısa filmimi çekmek. Şu an okul hayatım bayağı yoğun geçiyor" sözleriyle hedefini dile getirdi.
Açıklamalarının ardından sosyal medyada da kısa sürede gündem olan Öz, sevenlerinden destek gördü.
ECEM ÖZ KİMDİR?
2004 yılında İstanbul'da doğan Ecem Öz, genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyeriyle tanınan Türk dizi oyuncusudur.
Geniş kitleler tarafından ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı 'Şule' rolüyle hatırlanmaktadır.
Uzun yıllar yer aldığı bu projenin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon yapımlarında da boy gösteren Öz, efsane dizideki performansıyla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir.