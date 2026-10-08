Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: “En büyük isteklerimden biri…”

GÖZÜNÜ YENİ PROJELERE DİKTİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Öz, "Yönetmenlik okuyorum ve hedeflerim büyük. En büyük isteklerimden biri yönetmen olmak ve kendi kısa filmimi çekmek. Şu an okul hayatım bayağı yoğun geçiyor" sözleriyle hedefini dile getirdi.