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Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:51 Son Güncelleme: 08.10.2026 13:21

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: “En büyük isteklerimden biri…”

14 yaşında katıldığı Arka Sokaklar dizisinde ‘Şule’ karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Öz, oyunculuk kariyerindeki yeni hedefini duyurdu. 22 yaşındaki genç oyuncu, “En büyük isteklerimden biri...” diyerek hayalini paylaştı.

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Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: En büyük isteklerimden biri…
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Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı 'Şule' karakterine hayat veren Ecem Öz, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: "En büyük isteklerimden biri…" | Video

Henüz 14 yaşındayken kadrosuna dahil olduğu dizide uzun yıllar boyunca izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, hem rolüyle büyüdü hem de geniş bir hayran kitlesi edindi.

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Şimdilerde 22 yaşında olan Öz, gelecek planlarına dair yaptığı son açıklamayla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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Oyunculuk yolculuğunda emin adımlarla ilerlemek istediğini belirten ünlü isim, kurduğu hayalleri ve yeni hedeflerini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

GÖZÜNÜ YENİ PROJELERE DİKTİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Öz, "Yönetmenlik okuyorum ve hedeflerim büyük. En büyük isteklerimden biri yönetmen olmak ve kendi kısa filmimi çekmek. Şu an okul hayatım bayağı yoğun geçiyor" sözleriyle hedefini dile getirdi.

Açıklamalarının ardından sosyal medyada da kısa sürede gündem olan Öz, sevenlerinden destek gördü.

ECEM ÖZ KİMDİR?

2004 yılında İstanbul'da doğan Ecem Öz, genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyeriyle tanınan Türk dizi oyuncusudur.

Geniş kitleler tarafından ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı 'Şule' rolüyle hatırlanmaktadır.

Uzun yıllar yer aldığı bu projenin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon yapımlarında da boy gösteren Öz, efsane dizideki performansıyla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir.

Genç oyuncu, eğitimine ve oyunculuk kariyerindeki çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızıydı! Ecem Öz yeni hedefini açıkladı: “En büyük isteklerimden biri…”
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