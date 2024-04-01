Giriş Tarihi: 1.4.2024 05:46Son Güncelleme: 14.5.2025 19:38
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şöhretinin zirvesinde evlenip Giresun'a yerleşmişti... İşte eşi ve çocuklarıyla bambaşka bir hayat süren Pınar Aydın'ın son hali!
Bir zamanların iddialı yarışmacısı Pınar Aydın, şimdi evli, mutlu ve çocuklu! "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süre önce oyunculuğu da müziği de bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi. Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk. Kısa sürede sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti. Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...