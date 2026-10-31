Artık yatırımı saate yapıyor

Yıllardır TV ve sinema sektöründe olan Ezgi Mola, kazandığı paralarla yatırım yapmaya devam ediyor. 2023 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinden yatırım amacıyla ev alan oyuncu, boş olması gereken dairenin işgal edildiğini öğrenmişti. Hemen hukuk yoluna başvuran Mola, bir yıl süren mahkeme ve tahliye sürecinin ardından evinin yönetimini yeniden devralmayı başarmıştı.

Bu sürecin kendisini çok yıprattığını belirten Mola, yatırım tercihlerini değiştirdi. Uzun süre gayrimenkule yatırım yapan oyuncu, yaşadığı sorunlardan sonra saate yatırım yapmaya başladı. Dünyaca ünlü birçok markanın saatini araştıran oyuncu, ilk olarak 100 bin TL değerinde bir saat aldı. Mola o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.