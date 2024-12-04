Asaf bey’in kayıp torunu köşke geldi

atv ekranlarında on dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, Tüm Kişiler kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yayınlandığı süre boyunca da sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 6.80 reyting ve yüzde 17.72 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu. Dizide Mahir, Selim'e korkutucu bir ders verdi ama bu genç adamı daha da öfkelendirdi. Ferman, Canfeza'ya gördüklerini söylememesi için yalvarır. Mahir durumu öğrenir ve Ferman'a babalık testi yaptırıp yaptırmadığını sorar. Ailenin kayıp torunu Ceylan ise İstanbul'a gelir ve borçları için dedesinin kapısını çalmak üzere iken Selim ona araba ile çarpar. Bu kazada tanışan ikili konuştukça ortak yönlerini fark ederler. Kürşat'tan şüphelenen Selim, ondan Mahir'i vurmasını ister. Ezra Nine ise hastalanır bunu duyan Canfeza hemen yanına gitmek ister. Ceylan, Selim'den aldığı para ile köşke gelir. Mahir ile önceden anlaşan Kürşat, konuştukları gibi onu vurmak zorunda kalır ama araya Canfeza girince tüm plan altüst olur. Canfeza vurulur.