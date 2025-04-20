‘Asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmıyor’

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Barım'ın, 19 Nisan günü yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk edilmediği aktarıldı.Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde sağlık durumunda olumsuz gelişme gözlemlenmediği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Tutuklunun sağlık durumu, ilk muayenesinden itibaren hem revirde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumuyla ilgili tüm birimler izlenmekte, gerekli müdahaleler yapılmaktadır."