‘Aşk için çok şey yaptım’

Başarılı sanatçı Buray, 14 Şubat 'Sevgililer Günü'nde Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray "Bekarım. Çok da şikayet ettiğim bir şey değil. Bekarlığa alıştım" dedi. "Çapkın mısınız?" sorusuna, "İnsanların abartması o. Her görüştüğüm insanla adım çıkmamalı. Zaten hayatımda biri olursa direkt söylerim. Kendimi dönem dönem çapkın görüyorum" diye cevap verdi. "Aşk için yaptığınız en absürt olay nedir?" sorusuna Buray, "Çok şeyler yaptım. Pişman mıyım? diye sorarsanız değilim. İngiltere'den İsviçre'ye sadece bir demet çiçek göndermek için gittiğimi biliyorum. Arabalara çiçek doldurmalar, balkonun altında gitar çalmalar bile var" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Buray, seslendirdiği aşk şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı.