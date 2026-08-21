’Aşk ve Taht’ ilk tanıtımıyla sosyal medyayı salladı

Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Bozdağ Film imzalı yeni dizi, 'Aşk ve Taht'ta ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Selçuklu'yu tarihin zirvesine çıkaran Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın, düşmanlıktan aşka uzanan gerçek hikâyesini anlatan dizinin ilk görüntüleri merak uyandırdı. Tanıtım, paylaşımdan sonra sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait dizide, yönetmenliği Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın üstlenirken, senaryo ise Serdar Özönalan ait. Zindandan tahta uzanan bir hükümdarın yükselişini, büyük bir aşkı ve sarayın derinliklerinde verilen amansız iktidar mücadelesini konu alıyor.

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın üstlendiği dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikayesini merkezine alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımda dizinin atmosferi, güçlü karakter dünyası, saray entrikaları ve savaş meydanlarına uzanan büyük hikayesi dikkat çekti. Konya Sarayı'nın ihtişamlı duvarları ardında yaşanan iktidar mücadelesi, haremde kurulan ittifaklar, gizli hesaplar, intikam duygusu ve aşkın dönüştürücü gücü, Aşk ve Taht'ın görkemli ve entrikalarla örülü dünyasını derinleştiriyor. Konya saraylarından Akdeniz limanlarına, Alanya surlarından Anadolu'nun savaş meydanlarına uzanan hikâye; unutulmaz bir aşkı da aynı hikâyede buluşturacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör