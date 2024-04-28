‘Askerlikte sabretmeyi ve beklemeyi öğrendim’

Isparta'da vatani görevini tamamlayıp sahnelere geri dönen Semicenk, önceki akşam Maslak'ta yer alan etkinlik mekanında konser verdi. Gazetecilerle konuşan Semicenk askerlik dönemi için, "Çok keyifli geçti. Normalde biraz çekinilir, sonuçta zor bir görev ama çok güzel anılar biriktirdim. Sabretmeyi ve beklemeyi öğrendim" dedi. Basın mensuplarının "Sakalsız haliniz de sosyal medyada çok konuşuldu. Siz nasıl hissettiniz kendinizi?" sorusuna ise "Kendimi görünce bir garip hissettim ama alışıyor insan" diye cevap verdi. Konserinde 3 Mayıs'ta çıkacak yeni şarkısı 'Tek Başıma'yı da ilk kez seslendiren Semicenk yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.