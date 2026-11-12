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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:05

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi'nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner ve oyuncu Jacob Elordi, New York sokaklarında sergiledikleri samimi tavırlarla aşk iddialarını doğruladı. Yeni çiftin hareketlerini inceleyen beden dili uzmanı Inbaal Honigman, çiftin arasındaki güçlü bağı analiz etti.

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Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...
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Aylardır haklarında çıkan aşk dedikodularıyla magazin gündeminin zirvesinden düşmeyen Kendall Jenner ve Jacob Elordi, New York sokaklarında geçirdikleri romantik anlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

MERDİVENLERDE ROMANTİK ANLAR

Kahve aldıktan sonra West Village bölgesindeki bir binanın merdivenlerine oturan ünlü çiftin anları objektiflere yansımıştı.

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Kendall Jenner, çenesini Jacob Elordi'nin omzuna yaslayıp kollarını ona dolarken, bir yandan telefonla konuşurken bile sevgilisine doğru eğilerek kısa bir öpücük kondurmuştu.

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Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Yakışıklı oyuncu Jacob Elordi ise bu romantik anlar boyunca elini Jenner'ın dizinin üzerinden ayırmamıştı.

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

BEDEN DİLİ UZMANI ANALİZ ETTİ

Çiftin sokaktaki görüntülerini değerlendiren beden dili uzmanı Inbaal Honigman, ikilinin arasındaki uyumun daha yürümeye başladıkları anda belli olduğunu vurguladı. Honigman, çiftin beden dilini şu sözlerle yorumladı:

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

"ADIMLARI BİLE BİRBİRİNİ TAKLİT EDİYOR"

"İkisi yan yana yürürken hareketleri kusursuz bir şekilde eşleşiyor. Jacob'ın sağ ayağı öne çıktığında Kendall'ınki de çıkıyor; başını yana çevirdiğinde Kendall da aynı açı ve yönde başını çeviriyor.

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Bu 'aynalama' beden dili, aralarındaki bağın ne kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor."

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Uzman isim ayrıca Elordi'nin kolunu Jenner'ın vücudunun önüne doğru atmasını korumacı bir içgüdü olarak nitelendirerek,

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

"Jacob bir adım daha ileri gidiyor ve kolunu Kendall'ın vücuduna siper ederek onu istenmeyen bakışlardan koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

Etkinliklerde ve boş zamanlarda sık sık birlikte görülen Jenner ve Elordi cephesinden ilişkileri hakkında kesin bir açıklama gelmese de hayranlarının gözü çiftin üzerinde olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi'nin beden dilinde şaşırtan gerçek...
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