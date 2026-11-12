Aşklarını artık gizlemiyorlar! Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin beden dilinde şaşırtan gerçek...

MERDİVENLERDE ROMANTİK ANLAR
Kahve aldıktan sonra West Village bölgesindeki bir binanın merdivenlerine oturan ünlü çiftin anları objektiflere yansımıştı.
Yakışıklı oyuncu Jacob Elordi ise bu romantik anlar boyunca elini Jenner'ın dizinin üzerinden ayırmamıştı.
BEDEN DİLİ UZMANI ANALİZ ETTİ
Çiftin sokaktaki görüntülerini değerlendiren beden dili uzmanı Inbaal Honigman, ikilinin arasındaki uyumun daha yürümeye başladıkları anda belli olduğunu vurguladı. Honigman, çiftin beden dilini şu sözlerle yorumladı:
"ADIMLARI BİLE BİRBİRİNİ TAKLİT EDİYOR"
"İkisi yan yana yürürken hareketleri kusursuz bir şekilde eşleşiyor. Jacob'ın sağ ayağı öne çıktığında Kendall'ınki de çıkıyor; başını yana çevirdiğinde Kendall da aynı açı ve yönde başını çeviriyor.
Bu 'aynalama' beden dili, aralarındaki bağın ne kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor."
Uzman isim ayrıca Elordi'nin kolunu Jenner'ın vücudunun önüne doğru atmasını korumacı bir içgüdü olarak nitelendirerek,
"Jacob bir adım daha ileri gidiyor ve kolunu Kendall'ın vücuduna siper ederek onu istenmeyen bakışlardan koruyor" değerlendirmesinde bulundu.